РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан просит Испанию экстрадировать «преступного соучастника» экс-генпрокурора
Предыстория: В Узбекистане арестован бывший генпрокурор Рашид Кадыров (видео)Продолжение: Бывший первый зампрокурора Ташкента Мираглам Мирзаев и члены его семьи задержаны

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана потребовала от надзорного органа Испании экстрадировать в Ташкент гражданина страны Алишера Ходиева. Ходиев, объявленный в розыск, был задержан сотрудниками испанской полиции 10 марта в Барселоне, передает centralasian.org.

Генеральная прокуратура Узбекистана обвиняет Алишера Ходиева, проживавшего в Яшнабадском районе города Ташкента, в вымогательстве, мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинения против 39-летнего Алишера Ходиева выдвинуты в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего генпрокурора Рашида Кадырова.

По словам испанского адвоката Алишера Ходиева, они потребовали от Генпрокуратуры Узбекистана предоставить «дополнительные документы» и «факты» по предъявленным ранее обвинениям. Алишер Ходиев является студенческим другом Алишера Кадырова – единственного сына Рашида Кадырова.

Ходиев является директором зарегистрированного в Узбекистане ООО Corris Invest. Напомним, что МВД республики объявило в международный розыск 39-летнего сына экс-генпрокурора Узбекистана Алишера Кадырова 5 марта 2018 года.

Обвинительное заключение против Алишера Ходиева основано на письменных жалобах одного человека – Фархода Маматжанова, который является главой ряда крупных предприятий в Узбекистане и самым крупным акционером «Инфинбанка», считающегося одним из ведущих коммерческих банков в Узбекистане.

Как приводится в документе Генпрокуратуры Узбекистана, Алишер Ходиев, угрожая привлечением к уголовной ответственности, в период с 2009 года по 2013 год в семи различных случаях вымогал у Фархода Маматжанова денежные средства в размере более 2,6 миллиона долларов США. Данные преступления, как утверждает Генпрокуратура Узбекистана, Алишер Ходиев совершил, будучи в преступном сговоре с экс-генпрокурором Рашидом Кадыровым, его сыном Алишером, бизнес-партнером Хайруллой Мусабаевым и другими лицами. Ф. Маматжанов был вынужден отдать А. Ходиеву и А. Кадырову потребованную ими сумму денег.

Адвокатская контора Bray&Avalo Abogados, представляющая интересы Алишера Ходиева в Испании, ​считает, что обвинения, выдвинутые против Ходиева Генпрокуратурой Узбекистана, имеют «общий характер».

print
  • Председатель парламента Таджикистана провел встречу с президентом Пакистана
  • Казахстан и Китай построят совместную плотину на реке Хоргос
  • Минск и Ташкент обсудили подготовку визита Лукашенко в Узбекистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×