Наибольшее количество мигрантов в Россию в 2017 году прибыло из Украины, Казахстана, и Узбекистана, - доклад ОЭСР

CA-NEWS (TJ) - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад за 2017 год, посвященный проблемам миграции в различных странах. Согласно докладу, страной откуда в 2017 году в Россию прибыло самое наибольшее количество мигрантов оказалась Украина — 150 тыс.

Следом идут: Казахстан — 72 тыс, Узбекистан — 64 тыс, немного ниже Таджикистан — 63 тыс и Кыргызстан — 22 тыс.

В докладе отмечается, что приток мигрантов в Россию в 2017 году сократился на 19% по сравнению с предыдущим годом. При этом вид на жительство из числа прибывших мигрантов получили 34% украинцев, 12% казахстанцев и таджикистанцев, узбекистанцев — 11%.

Более 254 тысяч иностранцев были натурализованы в России в 2017 году. Из них получили российские паспорта получили 40% - украинцев, казахстанцев - 15% и 9% - выходцы из Таджикистана и Узбекистана.