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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью «Мне все равно». Пользователи соцсетей подвергли ее критике
Предыстория: Администрация президента США подвергается критике за политику изъятия детей у задержанных мигрантов. С критикой выступили две первых леди, в том числе Мелания Трамп

CA-NEWS (CA) - Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправила в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано «Мне правда все равно, а вам?» («I really don't care do u?»), сообщает Би-би-си.

Куртка от фирмы Zara стоимостью $39 вызвала бурю возмущения в соцсетях. Пользователи сразу же стали критиковать Меланию Трамп и ее не слишком завуалированное послание.

Через несколько часов после того как Мелания Трамп взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой куртке. Мелания Трамп снова надела куртку Zara, приземлившись в Вашингтоне и никак не отреагировала на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь первой леди заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было. Она также написала в Twitter, что журналисты уделяют слишком много внимания гардеробу Мелании, а не самой поездке.»Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли намного большего для этих детей», - этот твит Стефани Гришам снабдила двумя хэштегами: #ЕйНеВсеРавно" и #ЭтоПростоКуртка.

Сам Дональд Трамп позже написал в Twitter, что послание на куртке «относится к СМИ, публикующим фейковые новости».

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