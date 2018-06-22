Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью «Мне все равно». Пользователи соцсетей подвергли ее критике

- Азия и мир, политика
- 13:08, 22 июня 2018
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|Предыстория: Администрация президента США подвергается критике за политику изъятия детей у задержанных мигрантов. С критикой выступили две первых леди, в том числе Мелания Трамп
CA-NEWS (CA) - Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправила в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано «Мне правда все равно, а вам?» («I really don't care do u?»), сообщает Би-би-си.
Куртка от фирмы Zara стоимостью $39 вызвала бурю возмущения в соцсетях. Пользователи сразу же стали критиковать Меланию Трамп и ее не слишком завуалированное послание.
Через несколько часов после того как Мелания Трамп взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой куртке. Мелания Трамп снова надела куртку Zara, приземлившись в Вашингтоне и никак не отреагировала на вопросы журналистов.
Пресс-секретарь первой леди заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было. Она также написала в Twitter, что журналисты уделяют слишком много внимания гардеробу Мелании, а не самой поездке.»Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли намного большего для этих детей», - этот твит Стефани Гришам снабдила двумя хэштегами: #ЕйНеВсеРавно" и #ЭтоПростоКуртка.
Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 июня 2018 г.
Сам Дональд Трамп позже написал в Twitter, что послание на куртке «относится к СМИ, публикующим фейковые новости».
“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.