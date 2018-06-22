В Таджикистане прошли похороны известного академика Рахима Масова

CA-NEWS (TJ) - Академик Рахим Масов похоронен 22 июня мая на кладбище в Лучобе. Известный ученый скончался накануне от инсульта, сообщает Радио Озоди.

Погребальная молитва над покойным Рахимом Масовым прошла утром 22 июня соборной мечети имени Ходжи Якуба. Погребальную молитву проводил глава совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.

Ученый похоронен на кладбище в Лучобе, рядом с ушедшими недавно из жизни известными таджикскими поэтами Мумином Каноатом и Бозором Собиром.

Те, кто знал Рахима Масова, говорят, что для него наука была превыше всего. Несмотря на свою известность, ученый жил очень скромно.

«Академика Масова я знал со студенческих лет. Я его считаю своим наставником. Всегда помогал в моей работе. Так получилось, что довольно долгое время мы работали вместе. Он был принципиальным, правдивым и даже настырным ученым. Но у него был характер не сахар. Но в целом академик Масов был человеком добрым и отзывчивым», - говорит Зикриё Акрами, директор Института истории и археологии АН Таджикистана.

По словам родных, последние годы известный ученый пережил череду личных трагедий. Несколько лет тому назад ушла из жизни его 25-летняя дочь. В 2015 году скончалась супруга ученого. У Рахима Масова остались двое сыновей – один из них находится на заработках в России, другой – в тюрьме. По словам родных, когда сына арестовали, Рахим Масов заявил: «Пусть ответит за содеянное» и категорически отказался просить о помиловании сына».