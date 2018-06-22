Центральная Азия – единственный регион, где есть общий план противодействия терроризму, - глава контртеррористического управления ООН

CA-NEWS (TM) - Центральная Азия – единственный регион, где есть общий план противодействия терроризму, об этом в интервью сайту ООН рассказал российский дипломат Владимир Воронков, который в 2017 году возглавил Контртеррористическое управление международной организации.

«Если говорить о создании сопротивляемости общества к различным идеям, я думаю, что в этом регионе (Центральная Азия — ред.) как раз может быть показан очень эффективный результат», - отметил он.

«Во-первых, в регионе создан региональный подход к этим вопросам, то есть есть региональный план действий противодействия терроризму и насильственному экстремизму. Это единственный регион в мире, где есть такой план. Поэтому государства центрально-азиатской пятерки работают вместе», - считает дипломат.

«Во-вторых, и это общая проблема для всех пяти государств, возвращающиеся боевики-террористы, и поэтому ответ со стороны этих стран должен быть абсолютно идентичный и скоординированный. И мы, в рамках наших возможностей, естественно, оказываем всяческое содействие. В частности, недавно в Душанбе была проведена важная конференция по этой теме с участием почти 50 государств, различных международных организаций, которая показала, что руководство этих стран уделяет этой теме очень серьезное внимание и поддерживает очень активно деятельность ООН на этом направлении. Я думаю, это предпосылки того, что работа может быть успешной», - подчеркнул Владимир Воронков.

По его словам, очень важная задача и ее можно решать, постоянно напоминая о той угрозе, которая существует, постоянно давая новую информацию государствам-участникам, как эта угроза видоизменяется, потому что со стороны террористов, конечно, предпринимаются все шаги, чтобы удержаться на плаву и продолжать стабилизировать мировую ситуацию.

«Поэтому держать высоко в повестке дня тематику контртерроризма и контррадикализации – это следующая наша задача. Третья задача, как она была сформулирована Генеральным секретарем, который очень сильно поддерживает усилия на контртеррористическом направлении, - это задача оказания помощи государствам, которые заинтересованы в этой помощи и которые просят об этой помощи, в создании структур, которые бы повысили сопротивляемость государства и общества к террористическим идеям, к террористической пропаганде», - считает дипломат.