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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан расширил товарооборот с Узбекистаном

CA-NEWS (TJ) - Объем таджикско-узбекского товарооборота в январе-мае 2018 года составил почти $94 млн, что в два раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. Взаимный торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном за 5 месяцев вырос в два раза, сообщает ТаджикТА.

«Объем таджикско-узбекского товарооборота в январе-мае 2018 года составил почти $94 млн, что в два раза больше показателя аналогичного периода 2017 года»,— сообщили в агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

При этом экспорт таджикских товаров в Узбекистан осуществлен на сумму более $54 млн, а из Узбекистана импортировано продукции около $40 млн.

Таким образом, Узбекистан становится второй после Молдовы страной ближнего зарубежья, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс. До этого за все годы независимости импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

Ранее сообщалось, что по статистическим данным, объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном в первом квартале текущего года составил $41,5 млн.

Таджикистан в основном экспортирует в Узбекистан сырье, а импортирует готовую продукцию. В перечень экспортируемых товаров также входят цемент и кварцевый песок.

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