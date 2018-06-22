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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане стартовала миссия послов Боснии и Герцеговины, Эль-Сальвадора и Нигерии

CA-NEWS (KZ) - Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова приняла верительные грамоты послов в РК по совместительству: Боснии и Герцеговины – Мустафы Муезиновича, Эль-Сальвадора – Эфрена Арнольдо Берналя Чевеза, Нигерии – Ибрахима Хамзата.

Как сообщает пресс-служба Акорды, на встрече с послом Боснии и Герцеговины она выразила благодарность за поддержку республики в ходе выборов в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которые прошли 4-6 июня в Париже.

В ходе беседы с послом Эль-Сальвадора госсекретарь подчеркнула, что Казахстан заинтересован в развитии двухстороннего сотрудничества.

«Приглашаем вашу страну к сотрудничеству по проектам, которые сегодня реализуются на платформе ЭКСПО - Международного финансового центра Астана, Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН и Международного технопарка IT-стартапов», - сказала Г.Абдыкаликова.

В завершение церемонии она поздравила послов с началом дипломатической службы в Казахстане и пожелала успехов в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений в духе стратегического партнерства.

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