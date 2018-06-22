В Узбекистане с начала года открыто 13 новых соборных мечетей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в первом полугодии 2018 года было открыто 13 новых соборных мечетей. Эти данные в своем выступлении на международном форуме «Общие духовные ценности братских народов», прошедшем накануне в Казахстане, озвучил председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усманхон Алимов.

«Только в Сурхандарьинской области начали свою деятельность 7 новых соборных мечетей», – отметил муфтий Усманхон Алимов.

На международном форуме приняли участие около 600 представителей духовенства Узбекистана и Казахстана. Они обменялись опытом работы, обсудили вопросы повышения профессионализма и знаний работников мечетей, их имиджа и ответственности, роли в современном обществе, передают местные СМИ.

По мнению организаторов, встреча позволит укрепить духовное сотрудничество двух братских стран, планируется совместно организовывать паломничество по святым местам, провести исследовательские работы.

Напомним, ранее стало известно, что вдоль крупных трасс Узбекистана планируется открыть мини-мечети для духовных нужд туристов и всех тех, кто находится в дороге. Они смогут одновременно вмещать до 20-30 человек. При этом мини-мечети не будут предназначаться для проведения пятничных проповедей и других торжественных собраний, а лишь для совершения омовения и намаза людьми, которые находятся в дороге.

Кроме того, в 2017 году в международном аэропорту Ташкента были открыты комнаты для совершения намаза.