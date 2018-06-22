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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Супруга казахстанского банкира Жомарта Ертаева, задержанного в России за мошенничество, заочно арестована на 2 месяца
Предыстория: Задержанный в Москве за мошенничество на $80 млн казахстанский банкир Ж.Ертаев хочет стать гражданином России

CA-NEWS (KZ) - Бывший независимый директор Bank RBK, супруга Жомарта Ертаева, задержанного в России, Нургуль Ертаева заочно арестована на 2 месяца.

По данным городского суда Алматы, она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

«Следственным судьей районного суда №2 Медеуского района Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемой Нургуль Ертаевой сроком на два месяца», - говорится в сообщении суда.

Ж.Ертаев задержан в Москве по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана. Он также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время Ж.Ертаев находится под домашним арестом.

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