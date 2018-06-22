Жену министра Израиля обвинили в растрате $96 тыс. из-за заказа еды в резиденцию

CA-NEWS (CA) - Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху Саре предъявлены обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств, сообщила газета Haaretz со ссылкой на Министерство юстиции.

По версии обвинения, Сара Нетанияху в 2010-2013 годы заказала в резиденцию премьер-министра еды из ресторанов на 350 тысяч шекелей ($96 тысяч).

По данным следствия, Сара Нетаньяху знала о запрете, но все равно нарушила его. В ходе расследования было установлено, что в резиденции премьера не соблюдали и другие правила. В частности, нанятый за государственный счет уборщик фактически работал круглосуточной сиделкой при тесте Биньямина Нетаньяху. Кроме того, для обслуживания резиденции был нанят электрик, который оказался активистом партии Нетаньяху «Ликуд», хотя это запрещено. Как установило следствие, он получал завышенную заработную плату.

Адвокаты Нетанияху назвали обвинения абсурдными. Они утверждают, что она не знала об этих правилах. Они пытались заключить досудебную сделку с прокуратурой, но стороны не смогли договориться. Следствие было согласно на заключение досудебного соглашения, если бы супруга премьера согласилась признать себя виновной и вернуть в казну $56 тыс. Однако эти условия ее не устроили.

В отношении самого Биньямина Нетанияху ведется несколько расследований, связанных с подозрениями в коррупции и мошенничестве. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.