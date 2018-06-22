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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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100 га курорта будут возвращены Иле-Алатаускому природному парку

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в фонд земель Иле-Алатауского природного парка порядка 100 гектар земли горного курорта «Кок-Жайлау», сообщает пресс-служба акимата.

По словам директора ТОО «Almaty Mountain Resorts» Наиля Нурова, сегодня проект курорта оптимизирован практически в два раза по сравнению с первоначальным вариантом.

«Площадь застройки сокращена в 10 раз, с 300 до 30 тыс. квадратных метров. Количество лыжных трасс с 77 до 18, большинство из которых ориентировано на начинающих лыжников. Количество мест в гостинице уменьшено с 6,5 тыс. до 250 мест. Вместо двух озер для искусственного оснежения трасс будет только одно. В связи с этим мы высвободили большое количество земли, это не менее 100 гектаров из выделенных ранее 1002 га. Возможно, что в дальнейшем площадь высвобождаемых земель увеличится», - рассказал он.

Аким мегаполиса поручил проработать вопрос по возвращению вышеуказанных земель в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

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