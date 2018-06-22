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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава комитета по экономике парламента Таджикистана не согласился с выводами Конституционного суда

CA-NEWS (TJ) - Глава комитета по экономике и финансам парламента Таджикистана не согласен с выводами Конституционного суда республики, касающимися некоторых положений гражданского кодекса и Закона «О ликвидации кредитных организаций», сообщает «Азия-Плюс».

В нижней палате парламента Таджикистана 13 июня депутаты обсудили опубликованную в газете «Азия-Плюс» от 11 июня статью под названием «У вкладчиков появилась надежда».

В статье отмечается, что Конституционный суд Таджикистана вынес определение, согласно которому должен пересмотреть на соответствие положения гражданского кодекса и Закона «О ликвидации кредитных организаций». По гражданскому кодексу - вкладчики имеют право первыми получать свои деньги при ликвидации банка, по названному закону – чуть ли не последними.

Выступая по данному вопросу перед коллегами, глава комитета по экономике и финансам Шариф Рахимзода отметил, что по принципам законотворчества нормативно-правовые акты, в том числе законы, принятые позже по сравнению с законами, принятыми ранее, имеют превосходство.

Он подчеркнул, что гражданский кодекс Таджикистана принят в 1999 году, а Закон «О ликвидации кредитных организаций» - в 2011 году и в связи с этим нормы вышеназванного закона имеют превосходство над нормами гражданского кодекса.

- Кроме того, в самом гражданском кодексе, в пункте 5 ст.62 «Ликвидация юридического лица», говорится, что ликвидация банков осуществляется в соответствии скКодексом, если банковским законодательством не установлен иной порядок. А такой порядок установлен в Законе Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных организаций», - подчеркнул Рахимзода.

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