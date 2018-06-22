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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войны

CA-NEWS (CA) - Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о начале Великой отечественной войне и первых боях Красной армии. Для этого ведомство создало отдельный сайт.

Среди рассекреченных документах директивы наркомата обороны СССР, приказы и донесения командиров подразделений, оказавшихся на линии фронта, а также наградные документы. Также министерство опубликовало немецкую карту, на которой обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны в рамках плана «Барбаросса».

Минобороны РФ также опубликовало директиву начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова, составленную в ночь на 22 июня. «В течение 22−23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев», - говорится в документе. Жуков также предупреждает о возможных провокациях перед нападением и поставил перед войсками задачу «не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения». Он дал приказ занять огневые точки, все части привести в боевую готовность, а перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию.

Также Минобороны РФ опубликовало рукописную копию приказа Жукова, отданного уже через несколько часов после первой директивы, в 07:15 утра. Он приказал «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», и уничтожить с воздуха вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск «на глубину германской территории до 100−150 километров».

«На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать», - говорится в основном тексте приказа, но на обороте последнего листа Жуков приписал: «Т.Ватутину. Румынию бомбить».

Отмечается, что среди рассекреченных документов: директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года.

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