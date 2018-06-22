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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В одном из городов Монголии введена в эксплуатацию солнечная электростанция

CA-NEWS (MNG) - Служебная командировка премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха по аймаку Дорноговь продолжается посещением города Замын-Ууд, сообщает Montsame.

Во время своего визита в Замын-Ууд премьер-министр ознакомился с ходом строительства логистического центра и пограничного комплекса, а также с работой развития зоны свободной торговли «Замын-Ууд» и провел встречу с жителями.

Солнечная электростанция «Гэгээн» занимает 40 гектаров площади и имеет мощность 15 МВт. Компания «Наран тээг» выполнила строительную работу, а компания «Эрчим тээг» и японские компании «Шарп» и «Шигемицу Шожи» предоставили необходимые инвестиционные средства для строительства этой станции.

Солнечная станция способна производить 32 млн.кВт электроэнергии в год и оборудована новейшими технологиями, устойчивыми к экстремальным погодным условиям нашей страны.

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