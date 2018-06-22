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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Казахстана заявил об обнаружении в продукциях компаний «РИХА», «Умут и Ко» и «Эмилия» кишечной палочки и стафилококка

CA-NEWS (KZ) - На прилавках магазинов Казахстана реализуется опасная продукция компаний из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана.

По данным ведомства, в пробах колбасы варено-копченой салями «Испанская» производства «РИХА» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в пробах эскимо сливочного в шоколадной и белой глазури «День и Ночь» производства ООО «Умут и Ко» обнаружен стафилококк, утверждает пресс-служба.

Также в пробах сыра голландского 45% ОсОО «Эмилия» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. При этом, как отмечает ведомство, производитель после проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также усиленного лабораторного контроля гарантировал не допускать на потребительский рынок Казахстана опасной продукции, однако на сегодняшний день данные гарантии не соблюдаются.

По данным казахстанского ведомства, вся данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Комитет проводит меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усилил лабораторный контроль на территории республики, а также направил уведомление в Министерство здравоохранения Кыргызстана о взятии на контроль деятельность данных недобросовестных производителей, говорится в сообщении.

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