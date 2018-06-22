Главы МВД Таджикистана и Афганистана обсудили совместную борьбу с преступностью

- Таджикистан, политика
- 16:23, 22 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21 июня состоялась встреча министров внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзодой и Афганистана Вайсахмадом Бармаком.
Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения и укрепления сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран.
В частности, были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности и совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями.
По мнению собеседников, совместные действия, направленные на борьбу с преступностью имеют большую эффективность и отдачу.
В конце встречи главы МВД Таджикистана и Афганистана отметили необходимость еще более тесных взаимодействий в борьбе с любыми проявлениями преступности.