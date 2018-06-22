Генсек ООН рассказал об опасной эпохе в международных отношениях

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш, выступая 21 июня на дискуссионной площадке клуба «Валдай», рассказал о ключевых проблемах в работе ООН и о главных актуальных вызовах перед международным сообществом. Генсек ООН находился с визитом в Москве два дня, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает РБК.

Медленные реформы

Гутерриш занял пост генерального секретаря ООН в 2017 году. Участвуя в выборах, он обещал провести реформу организации для повышения ее эффективности. Уже началась реформа работы секретариата ООН, нацеленная на его превращение в более эффективную структуру, которая будет лучше реагировать на «нужды и чаяния людей». Сейчас секретариат слишком централизован, бюрократичен и недостаточно эффективен при оказании поддержки странам - членам ООН и международному сообществу в целом, отметил Гутерриш.

«Сейчас мы находимся в середине этого процесса, но есть одна маленькая проблема — для любой реформы нужно согласие 193 стран, а этого, как вы можете догадаться, не так уж легко добиться», - заметил генсек. Тем не менее, по его словам, в ООН привержены тому, чтобы реформа все же состоялась.

Гутерриш также признался, что реформа ООН невозможна без реформы Совета Безопасности, в котором состоят 15 членов (пять постоянных и десять непостоянных). Правом вето обладают только пять постоянных членов (Великобритания, США, Китай, Россия и Франция). Переговоры о реформировании Совбеза ведутся с 1992 года, однако до сих пор страны не смогли прийти к согласию по нескольким ключевым вопросам, в том числе о числе постоянных и временных членов Совбеза и порядке применения право вето.

Постоянные разногласия мешают решению проблем, «где необходимо принятие единого решения, в моменты больших кризисов в мире», рассказал генсек. В качестве положительного примера он привел реакцию Совбеза на кризис на Корейском полуострове (в прошлом году 15 странам удалось согласовать несколько резолюций, ужесточивших санкции в отношении КНДР в ответ на разработку ядерного оружия и средств его доставки). Однако «тот факт, что Совбез не может выступить с единой позицией по ряду обстоятельств, вызывает чувство безнаказанности», посетовал Гутерриш и напомнил о невозможности согласовать множество резолюций относительно ситуации в Сирии. Например, не была продлена работа механизма по расследованию химических атак из-за разногласий между США и Россией.

Говоря о возможности расширения Совбеза, Гутерриш заявил: «Здесь я должен признать, что мы очень далеки от ситуации, когда решение близко». Вмешаться в переговоры, чтобы их ускорить, он не считает возможным: «Если я вмешаюсь в дебаты, то буду обречен...» Россия не раз заявляла о поддержке расширения Совета Безопасности. В частности, сильными претендентами российские дипломаты называли Индию и Бразилию. Об этом в мае вновь говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Многополярность и контроль​

Нынешнюю ситуацию генсек ООН охарактеризовал как непредсказуемую, что связано с переходом от биполярного мира холодной войны к многополярному. Отношения между главными мировыми силами стали менее очевидными, а многие игроки ведут себя «непредсказуемо и безнаказанно».

Положение в международных отношениях напоминает период холодной войны, но с двумя фундаментальными отличиями. Хотя Россия и США являются наиболее значимыми силами на планете, остальные необязательно безоговорочно следуют политической линии Вашингтона или Москвы, как это было, когда мир делился на два блока, объяснил Гутерриш. «В контексте сирийского конфликта и Ближнего Востока в целом такие страны, как Турция, Израиль, Саудовская Аравия и Иран имеют собственную стратегию, ведут свою игру и действуют в соответствии со своими интересами, иногда даже весьма непредсказуемо», - привел он пример.

Второе существенное отличие - ​отсутствие механизмов диалога и контроля для предупреждения инцидентов и эскалации конфликтов, что делает текущий момент даже более опасным, чем во времена холодной войны, уверен генсек.

Поэтому главной задачей международного сообщества является поступательное формирование многополярного мира с параллельным укреплением международных институтов и многосторонних механизмов, которые регулировали бы отношения на двустороннем и многостороннем уровнях.

«Это, конечно, нелегкая битва, и многие не верят в это», - заявил Гуттериш, добавив, что беседы с Путиным и Лавровым убедили его в том, что Россия привержена идее сильной и многосторонней ООН.