В Таджикистане подорожала мука

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане подорожали некоторые продовольственные товары, в том числе мука, сообщает пресс-служба национального банка страны.

Специалисты НБТ отмечают, что в мае цены увеличились на такие виды продуктов питания, как мясо, фрукты, морковь, сахар и мука (на 1,3%). При этом повышение цен на всю перечисленную продукцию, за исключением муки, носит сезонный характер.

«Согласно сведениям Всемирного банка, ценообразование на муку с начала нынешнего года имело тенденцию к повышению. В апреле этого года стоимость 1 тонны муки составляла 213 долларов, что на 16,1% больше по сравнению с началом года», — говорится в сообщении пресс-службы.