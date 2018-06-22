РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане подорожала мука

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане подорожали некоторые продовольственные товары, в том числе мука, сообщает пресс-служба национального банка страны.

Специалисты НБТ отмечают, что в мае цены увеличились на такие виды продуктов питания, как мясо, фрукты, морковь, сахар и мука (на 1,3%). При этом повышение цен на всю перечисленную продукцию, за исключением муки, носит сезонный характер.

«Согласно сведениям Всемирного банка, ценообразование на муку с начала нынешнего года имело тенденцию к повышению. В апреле этого года стоимость 1 тонны муки составляла 213 долларов, что на 16,1% больше по сравнению с началом года», — говорится в сообщении пресс-службы.

print
  • В одном из районов Таджикистана на свалке уничтожено более 4 тонн просроченного медикамента
  • В Туркестанской области будут построены аэропорт и автовокзал
  • Сборной Исландии по футболу разрешат секс перед матчем, но только с женами
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×