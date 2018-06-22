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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе пройдет фотовыставка посвященная жертвам пыток

CA-NEWS (TJ) - Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проведет 26 июня, в международный день защиты жертв пыток, фотовыставку, посвященную жертвам пыток и членам их семей, сообщает Авеста.

Фотовыставка пройдет 26 июня сразу в трех городах Таджикистана: в Душанбе, в Худжанде и в Бохтаре.

В рамках мероприятия в Душанбе состоится также награждение журналистов за лучший материал по вопросам свободы от пыток.

«К большому сожалению, каждый год наша выставка пополняется новыми историями жертв пыток и жестокого обращения, большинство которых скончались. В этом году мы представляем вашему вниманию 18 фотоисторий. Жертвы пыток, их родственники и адвокаты годами борются за то, чтобы было проведено эффективное расследование каждого случая пыток и жестокого обращения и виновные лица были привлечены к ответственности», – отмечается на сайте коалиции.

В ближайшие дни в соцсетях будет запущен мультимедийный материал по 18 делам, которые используются на фотовыставке и инфографика по вопросам компенсации для жертв пыток и их родственников.

Фотовыставка берет свое начало с июня 2013 года – тогда ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» впервые организовало ее в Душанбе накануне международного дня защиты жертв пыток.

Тогда на фотовыставке были представлены девять фотоисторий. В основу шести из них положены резонансные дела Хамзали Икромзода, Хуршеда Бобокалонова, Бахромиддина Шодиева, Сафарали Сангова, Исмоила Бачаджонова и Дильшодбека Муродова, скончавшихся при задержании или в заключении.

Фотовыставка посвящалась мужеству и упорству родственников, которые потеряли своих близких в результате жестокости и пыток. С того года к акции, посвященной международному дню защиты жертв пыток, подключились члены коалиции гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности.

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