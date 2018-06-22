РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до н.э.

CA-NEWS (CA) - Археологи обнаружили на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае мумию — как предполагается, первого века до нашей эры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК).

«В ходе работ ИИМК РАН на грант Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры», - говорится в сообщении.

Как уточнил представитель ИИМК, сейчас находку практически полностью расчистили. Помимо мумии, которая целиком сохранилась, обнаружены утварь и предметы быта.

«Прогнозы археологов очень оптимистичны. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», - отметили в институте.

В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей «Русгидро», из-за разрушения крепежных элементов произошла авария — потоком воды сорвало крышку гидроагрегата № 2, в машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. Жертвами трагедии стали 75 человек.

print
  • Главы МВД Таджикистана и Афганистана обсудили совместную борьбу с преступностью
  • В одном из городов Монголии введена в эксплуатацию солнечная электростанция
  • Граждане ЕС смогут остаться в Великобритании после «брексита», ответив на «три простых вопроса»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×