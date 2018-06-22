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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Я не имею ничего против узбекского народа, узбекского футбола и Узбекистана, - комментатор Уткин
Предыстория: Российский футбольный комментатор оскорбил Равшана Ирматова в своем Twitter

CA-NEWS (UZ) - Известный российский спортивный комментатор Василий Уткина, который оскорбил арбитра из Узбекистана Равшана Ирматов, вновь в соцсетях посвятил ему своё сообщение.

Напомним, что во время матча Аргентина-Хорватия комментатор в своем Твиттере нелестно отозвался об Равшане Ирматове, назвав его "ишачьим сыном".

Узбекистанцы подняли шум в соцсетях по этому поводу, где до сих пор кипят споры и множество оскорблений в адрес Уткина.

Василий Уткин, после всех разгневанных комментариев и негативных личных сообщений от сотен узбекистанцев, посвятил второе сообщение Равшану Ирматову.

"Ровшан Ирматов отличный судья. Нет такого болельщика, который никогда не говорил о судье самых черных слов. И нет такого судьи, о котором бы этого не говорили...Я не имею ничего против узбекского народа, узбекского футбола, узбекского плова и вообще Узбекистана", - написал, в частности, он в своём канале в Телеграм.

Он добавил, что не считает себя обязанным извиниться, поскольку его эмоциональное высказывание - всего лишь выход пара, а не желание кого-то оскорбить.

Уткин призвал узбекистанцев дать волю эмоциям и писать ему любые оскорбления. Кроме того, он пообещал публиковать самые интересные из них, чтобы они получили такой же широкий резонанс, как и высказывание в адрес Ирматова.

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