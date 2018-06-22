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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представители ООН посетили Сарезское озеро в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Представители ООН в ходе своего пребывания в Таджикистане посетили Сарезское озеро, где им рассказали о том, как образовалось озеро, о его геофизических данных, а также о мерах, принимаемых правительством страны по предупреждению его возможного прорыва сообщает агентство ТаджикТА.

«Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Рустам Назарзода вместе с президентом международного фонда развития сельского хозяйства Джилбертом Хунгбо, директором регионального центра превентивной дипломатии ООН в Центральной Азии Наталией Герман и делегацией из Китайской Народной Республики посетили Сарезское озеро», — сообщила начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

Назарзода рассказал о том, как образовалось озеро, о его геофизических данных, проинформировал о мерах, принимаемых правительством страны по предупреждению его возможного прорыва.

Сарезское расположено в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Длина озера — около 70 километров, максимальная глубина — около 500 метров, уровень воды — около 3255 метров над уровнем моря, объем воды — более 17 квадратных километров.

Озеро, относящееся к завальным озерам, возникло в результате 9-балльного землетрясения в марте 1911 года, перекрывшего русло реки Бартанг. Озеро представляет опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.

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