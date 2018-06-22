В Таджикистане муж, приревновав, жестоко расправился с женой

CA-NEWS (TJ) - Следственные органы Хатлонской области на юге Таджикистана расследуют жестокое убийство жительницы района Хамадони Арус Раззоковой. Над женщиной расправился собственный муж, который накануне вернулся из России.

«Убийство произошло в райцентре 18 июня. Фаррух Халифаев, муж Арус Раззоковой, во время семейной ссоры нанес ей 11 ударов ножом»,- сообщил Радио Озоди на условиях анонимности источник в следственных органах области.

По словам источника, ссора возникла после того, как мужчина обвинил жену в супружеской измене. Сразу после совершения преступления Фаррух Халифаев добровольно сдался сотрудникам милиции.

Фарруху Халифаеву 42 года. Последние годы он находился на заработках в России. В семье росло четверо детей.

Следствие по делу ведут следователи прокуратуры района Хамадони. Против Фарруха Халифаева возбуждено уголовное дело. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в начале месяца жестокое убийство супруги было совершено в городе Душанбе. 33-летняя Мохира Ятимова была убита бывшим мужем Бободжоном Шириновым, сыном экс-высокопоставленного таджикского чиновника. Как сообщили в МВД РТ, «6 июня в 22.40 минут в городскую больницу с колото-резанными ранами поступила 33-летняя Мохира Ятимова, которая скончалась от полученных ран». Как стало известно, бывший муж во время ссоры наносил ей 11 ударов ножом и скрылся.