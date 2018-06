NASA показало фото голубых дюн на Марсе

CA-NEWS (CA) - Американское космическое агентство NASA на своей странице в Twitter опубликовало снимки голубых песков на Марсе.

Once in a blue dune…On the floor of the Lyot Crater on Mars lies a field of dunes. One particular dune, seen in this January view, appears turquoise blue in enhanced color & is made of a different composition than the surrounding dune field. Take a look: https://t.co/zeVqWJHO1i pic.twitter.com/PlMNFI4VQr