Нацбанк Таджикистана призывает ЕБРР профинансировать строительство Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев провел в Душанбе рабочую встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Бетси Нельсон.

Как сообщает пресс-центр Нацбанка, они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и дальнейшей деятельности ЕБРР в Таджикистане.

Б.Нельсон выразила удовлетворение уровнем сотрудничества с правительством Таджикистана, в частности с Национальным банком страны.

Дж.Нуралиев, в свою очередь, призвал ЕБРР принять участие в реализации инвестиционных проектов в частном секторе Таджикистана, финансировании приоритетных отраслей республики, в частности проекта Рогунской ГЭС.

Вице-президент ЕБРР подчеркнула, что банк, исходя из своих возможностей, будет продолжать оказывать содействие в укреплении финансового и банковского сектора страны.