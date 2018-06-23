В Туркменистане ввели налог для автовладельцев и отменили для владельцев собак
- Туркменистан, экономика
- 10:46, 23 июня 2018
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.
Согласно изменениям, как сообщают местные СМИ, ставка сбора с владельцев автотранспортных средств устанавливается в следующих размерах:
1) мототранспорт —50 манатов ($14,3);
2) легковые автомобили —100 манатов ($28,5);
3) автобусы — 150 манатов ($43);
4) грузовые автомобили —300 манатов (85,7).
Бюджетные и религиозные организации, герои Туркменистана, инвалиды и еще несколько категорий физических и юридических лиц от уплаты нового сбора освобождены.
Также закон отменил сбор с физических лиц - владельцев собак, проживающих в городах. Ранее налог составлял 20 манатов ($5,7).