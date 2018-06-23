В Туркменистане ввели налог для автовладельцев и отменили для владельцев собак

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям, как сообщают местные СМИ, ставка сбора с владельцев автотранспортных средств устанавливается в следующих размерах:

1) мототранспорт —50 манатов ($14,3);

2) легковые автомобили —100 манатов ($28,5);

3) автобусы — 150 манатов ($43);

4) грузовые автомобили —300 манатов (85,7).

Бюджетные и религиозные организации, герои Туркменистана, инвалиды и еще несколько категорий физических и юридических лиц от уплаты нового сбора освобождены.

Также закон отменил сбор с физических лиц - владельцев собак, проживающих в городах. Ранее налог составлял 20 манатов ($5,7).