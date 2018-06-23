В Узбекистане за 5 месяцев открыты 776 новых совместных и иностранных предприятий

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел заседание, посвященное состоянию реализации инвестиционных проектов в отраслях и регионах, анализу результатов привлечения и освоения прямых иностранных инвестиций.

По данным пресс-службы главы республики, в результате улучшения инвестиционной среды в стране в экономические отрасли и регионы активно вливаются прямые инвестиции. В частности, за минувшие 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 776 новых совместных и иностранных предприятий. Это на 496 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в нынешнем году с участием иностранных инвестиций предусмотрена реализация 377 территориальных и 148 отраслевых проектов.

По словам Ш.Мирзиеева, актуальной задачей является облегчение процессов реализации проектов, для этого принято постановление, по которому плата за экспертизу предпроектной и проектной документации по инфраструктурным проектам, реализуемым на основе решений президента и кабинета министров, не взимается.

Кроме того, не взимается также плата за экспертизу тендерной документации и импортных контрактов по государственным закупкам товаров, осуществляемым за счет средств государственного бюджета и государственных целевых фондов, Фонда реконструкции и развития, кредитов, привлекаемых под гарантию правительства. Размер оплаты комплексной экспертизы предварительных и заключительных технико-экономических основ сокращен в 4 раза.

Также отменено требование разработки финансово-экономического отчета по кредитам, реализуемым за счет кредитов международных финансовых институтов, либо в одностадийном порядке.

Президент дал поручения по последовательной реализации предусмотренных в постановлении мероприятий, разработке нового, еще более упрощенного порядка подготовки, экспертизы и утверждения документов по инвестиционным и инфраструктурным проектам.

Он отметил необходимость ускорения каждого проекта, внесенного в список утвержденных за этот год инвестиционных и инфраструктурных проектов, при реализации которых была допущена медлительность. Поставлены задачи по финансированию работ по строительству и своевременному введению в эксплуатацию доступного жилья в сельской местности и городах, водопроводов, социальных объектов.

В ходе заседания участники уделили внимание вопросам привлечения и эффективного освоения инвестиций. Отмечается, что в результате зарубежных визитов и диалогов достигнута первичная договоренность о реализации 182 перспективных проектов стоимостью $17 млрд.

Ш.Мирзиеев подверг критике тот факт, что в 13 районах Кашкадарьи, 11 районах Ферганы, 10 районах Сурхандарьи, 8 районах Ташкентской, Бухарской, Джизакской областей, 7 районах Хорезмской, Навоийской областей, в 6 районах Каракалпакстана и Самарканда, в 5 районах Андижана

и Сырдарьи, в 4 районах Намангана не было реализовано ни одного проекта с участием иностранных инвестиций. Он поручил решить данный вопрос.