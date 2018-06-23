Трамп на год продлил санкции против КНДР
- Азия и мир, политика
- 12:05, 23 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год, сообщил Белый дом.
Санкции направлены против ядерной и ракетной программы Северной Кореи, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.
Трамп не исключил отмены санкций, если КНДР откажется от ядерного оружия.
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