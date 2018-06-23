Трамп на год продлил санкции против КНДР

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год, сообщил Белый дом.

Санкции направлены против ядерной и ракетной программы Северной Кореи, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.

Трамп не исключил отмены санкций, если КНДР откажется от ядерного оружия.