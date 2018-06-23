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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе к 15 годам тюрьмы приговорен член ОПГ «Рахмона Гитлера»

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе приговорил активного члена бандитской группировки «Рахмона Гитлера» (Рахмон Сангинов) Назарова Фахриддина Шодибековича к 15 годам лишения свободы.

Суд доказал его причастность в разбое и изнасиловании, совершенных в конце 90-х - начале 2000 годов.

Как сообщает издание «Ховар» со ссылкой на председательствующего на процессе судью Асомуддина Бобохонзода, в ходе предварительного расследования и судебного процесса было установлено, что в составе преступной вооруженной группировки Ф.Назаров орудовал с 1998 по 2001 годы.

Свои преступления вооруженный автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и холодным оружием Ф.Назаров совершал в местах постоянной дислокации бандгруппы «Рахмона Гитлера» в Ленинском районе (сейчас район Рудаки).

В 2001 году против бандитов была проведена специальная операция правительственных сил. В итоге задержаны десятки членов группировки. В ходе спецоперации были убиты главари группировки – Рахмон Сангинов и Мансур Муаккалов.

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