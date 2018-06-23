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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Бишкеке казахстанские ИТ-компании подписали меморандумы о сотрудничестве с «Кыргызтелекомом» и «Кыргыз почта»

CA-NEWS (KZ) - В Бишкеке казахстанские ИТ-компании подписали меморандумы о сотрудничестве с ОАО «Кыргызтелеком» и госпредприятием «Кыргыз почта».

Как сообщается на сайте премьер-министра Казахстана, 29 компаний РК презентовали представителям Кыргызстана более 80 ИТ-решений в сфере здравоохранения, образования, информационных технологий, телекоммуникаций, Smart City, транспорта, безопасности, экономики и финансов.

Результатом поездки стало подписание двух меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими ИТ-компаниями и ОАО «Кыргызтелеком», ГП «Кыргыз почта». Также в рамках визита вице-министр информации и коммуникаций РК Динара Щеглова провела презентацию Международного технопарка Astana Hub.

Заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев рассказал кыргызской стороне о госпрограмме «Цифровой Казахстан» и пригласил на техническое открытие павильона Astana Hub, которое состоится в 3 июля. В свою очередь вице-премьер-министр РК Замирбек Аскаров подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с Казахстаном и большой потенциал в сфере ИТ.

В ходе визита казахстанской делегации также состоялись мероприятия по обмену опытом между Министерством информации и коммуникаций РК и Государственным комитетом информационных технологий КР. Стороны обсудили опыт двух стран в области больших данных, облачных технологий, электронного документооборота и договорились о проработке меморандумов и соглашений.

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