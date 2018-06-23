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  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бутылка воды лидирует в качестве шпаргалки выпускника на ЕНТ в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Национальном центре тестирования Министерства образования и науки Казахстана назвали лучшую шпаргалку на едином национальном тестировании, проходящем в республике с 20 июня по 1 июля.

По словам директора центра Рамазана Алимкулова, неофициальный рейтинг оригинальности шпаргалок составляется ежегодно. В текущем году первое место пока занимает шпаргалка на этикете от бутылки воды.

«Умудрились распечатать название и этикетку минеральной воды. По правилам, минеральную воду заносить разрешается. В том отсеке, где обычно пишется состав воды и юридический адрес, распечатали необходимые формулы по химии. На самом деле нас радует изобретательность этих людей. Это подтверждает уровень функциональной грамотности, то есть умение логически мыслить, анализировать и применять эти знания на практике», - сказал глава НЦТ и добавил, что смекалка автора может принести большую пользу стране.

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