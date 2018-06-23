Бердымухамедов объявил выговоры ряду министров

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры ряду министров.

В ходе заседания правительства 22 июня за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки он объявил выговоры вице-премьеру по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов Пурли Агамырадову, министру спорта и молодежной политики Даянчу Гулгелдиеву и заместителю хякима города Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Акджагуль Довваевой.