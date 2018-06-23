РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бердымухамедов объявил выговоры ряду министров

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры ряду министров.

В ходе заседания правительства 22 июня за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки он объявил выговоры вице-премьеру по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов Пурли Агамырадову, министру спорта и молодежной политики Даянчу Гулгелдиеву и заместителю хякима города Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Акджагуль Довваевой.

print
  • В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до н.э.
  • Генсек ООН рассказал об опасной эпохе в международных отношениях
  • В Улан-Батор с официальным визитом прибыл министр внутренних дел Индии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×