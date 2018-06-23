В Китае за наркопреступления казнили 10 человек
- Азия и мир, происшествия
- 16:03, 23 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая приговорил к смертной казни 10 подсудимых, обвиняемых в совершении наркопреступлений.
По данным СМИ, приговор был приведен в действие в этот же день.
Сообщается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.
«После публичного оглашения приговора приговоренных под конвоем отвели на место казни для исполнения приговора», - говорится в сообщении суда.