В Астане пройдет международный конкурс «Мисс СНГ-2018»

CA-NEWS (KZ) - В Астане 17-27 июля пройдет международный конкурс «Мисс СНГ-2018».

Как сообщают организаторы, за титул самой красивой девушки Содружества Независимых государств поборются 25 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц, в том числе Грузии, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, в возрасте 18-27 лет.

Конкурсантки прибудут в Астану за 10 дней до финала. За это время они познакомятся с традициями и обычаями казахского народа, а также посетят достопримечательности города, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В шоу-программе примут участие звезды мировой эстрады, артисты и дизайнеры.

Проведение мероприятия приурочено к 20-летию столицы Казахстана.