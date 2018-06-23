РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане пройдет международный конкурс «Мисс СНГ-2018»

CA-NEWS (KZ) - В Астане 17-27 июля пройдет международный конкурс «Мисс СНГ-2018».

Как сообщают организаторы, за титул самой красивой девушки Содружества Независимых государств поборются 25 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц, в том числе Грузии, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, в возрасте 18-27 лет.

Конкурсантки прибудут в Астану за 10 дней до финала. За это время они познакомятся с традициями и обычаями казахского народа, а также посетят достопримечательности города, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В шоу-программе примут участие звезды мировой эстрады, артисты и дизайнеры.

Проведение мероприятия приурочено к 20-летию столицы Казахстана.

print
  • Супруга казахстанского банкира Жомарта Ертаева, задержанного в России за мошенничество, заочно арестована на 2 месяца
  • В Таджикистане муж, приревновав, жестоко расправился с женой
  • В Малайзии возобновят расследование убийства монгольской модели
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×