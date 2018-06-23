Всемирный банк выделил $680 млн на управление водными ресурсами Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Старший директор Всемирного банка по водным вопросам Гуан ЧжэЧен посетил Узбекистан с двухдневным визитом.

Как сообщает пресс-служба ВБ, его визит включал оценку существующего портфеля проектов банка, направленных на расширение охвата и качества услуг водоснабжения и санитарии и улучшения эффективности ирригации в Узбекистане.

В настоящее время проектный портфель Всемирного банка в секторе управления водными ресурсами республики состоит из 5 проектов на общую сумму около $680 млн. Они нацелены на улучшение услуг водоснабжения и канализации для 2 млн человек в 8 областях страны. В частности, в настоящее время реализуемые проекты по расширению доступа населения к данным услугам в Бухарской и Сырдарьинской областях вносят вклад в реализацию государственной программы «Обод кишлок», цель которой повышение уровня жизни в сельской местности.