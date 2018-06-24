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  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции сегодня пройдут досрочные президентские и парламентские выборы

CA-NEWS (CA) - В Турции сегодня, 24 июня, пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.

Очередные выборы президента и парламента в республике были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе правления, принятые на референдуме в апреле 2017 года.

Однако в апреле этого года лидер националистической Партии национального движения Девлет Бахчели выступил с предложением о досрочных выборах, мотивировав это необходимостью скорейшего перехода к президентской системе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял это предложение и объявил о досрочных президентских и парламентских выборах 24 июня.

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