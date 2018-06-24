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  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Украина купит у Казахстана партию тепловозов

CA-NEWS (KZ) - Делегация ПАО «Украинские железные дороги» ознакомилась с продукцией и производственными мощностями АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ТОО «Электровоз құрастыру зауыты».

Как сообщает пресс-служба нацкомпании «Казахстан темир жолы», на заводах проведена техническая презентация тепловозов серии ТЭ33A и ТЭП33A, а также электровозов KZ8A и KZ4A.

В рамках реализации первоначального этапа рамочного соглашения с компанией «General Electric Company» украинские железные дороги планируют к концу 2018 года получить партию тепловозов серии ТЭ33АС.

По словам вице-президента по операционной деятельности АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Марата Шакенова, казахстанские железнодорожники готовы к долгосрочному сотрудничеству с железнодорожными администрациями стран-партнеров и обмену опытом в профессиональной сфере.

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