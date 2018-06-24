В премьера Эфиопии кинули гранату, 1 человек погиб, более 150 пострадали

CA-NEWS (CA) - В Эфиопии на митинге в поддержку нового премьер-министра Абия Ахмеда произошел взрыв.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 23 июня в столице страны — Адис-Абебе. Один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава правительства. Взрыв произошел спустя несколько минут после того, как Абий Ахмед завершил свое выступление перед людьми, собравшимися на площади.

В результате взрыва погиб один человек, 156 пострадали, 8 из них в тяжелом состоянии. Сам премьер не пострадал, личная охрана увела его с трибуны.

Позже были задержаны 9 сотрудников службы безопасности, включая заместителя комиссара полицейской комиссии Аддис-Абебы.