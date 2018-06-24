РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В премьера Эфиопии кинули гранату, 1 человек погиб, более 150 пострадали

CA-NEWS (CA) - В Эфиопии на митинге в поддержку нового премьер-министра Абия Ахмеда произошел взрыв.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 23 июня в столице страны — Адис-Абебе. Один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава правительства. Взрыв произошел спустя несколько минут после того, как Абий Ахмед завершил свое выступление перед людьми, собравшимися на площади.

В результате взрыва погиб один человек, 156 пострадали, 8 из них в тяжелом состоянии. Сам премьер не пострадал, личная охрана увела его с трибуны.

Позже были задержаны 9 сотрудников службы безопасности, включая заместителя комиссара полицейской комиссии Аддис-Абебы.

print
  • Нацбанк Таджикистана призывает ЕБРР профинансировать строительство Рогунской ГЭС
  • В Узбекистане за 5 месяцев открыты 776 новых совместных и иностранных предприятий
  • В Бишкеке казахстанские ИТ-компании подписали меморандумы о сотрудничестве с «Кыргызтелекомом» и «Кыргыз почта»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×