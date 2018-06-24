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  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На президента Зимбабве совершено покушение, пострадали вице-президент и министр

CA-NEWS (CA) - На президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву совершено покушение.

По данным местного издания Herald, 23 июня на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Э.Мнангагвы, произошел взрыв. Сам президент не пострадал, однако ранения получили чиновники и сотрудники полиции.

Отмечается, что среди 8 пострадавших вице-президент страны Кембо Мохади и министр окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири. Раненные получили медицинскую помощь и отпущены домой.

93-летний экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года. На его место был назначен бывший вице-президент Э.Мнангагва, он будет занимать эту должность до выборов в июле 2018 года.

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