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  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане совершил аварийную посадку самолет, летевший из России в Турцию

CA-NEWS (KZ) - В аэропорту города Атырау совершил аварийную посадку самолет с отказавшим двигателем.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, 24 июня в 10:03 от воздушного судна Боинг 737 турецкой авиакомпании «Пегасус» следовавшего по маршруту Новосибирск – Анталия, поступило сообщение об отказе двигателя.

Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау. В 10:20 посадка благополучно совершена, на борту наxодились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.

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