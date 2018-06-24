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  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ОПЕК увеличат объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

CA-NEWS (KZ) - Делегация Казахстана во главе с министром энергетики Канатом Бозумбаевым 23 июня приняла участие в работе Министерской встречи членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в ОПЕК.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, мероприятие проходило под председательством президента ОПЕК, министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи и министра энергетики России Александра Новака.

В ходе заседания участники обсудили совместные меры, направленные на стабилизацию мирового нефтяного рынка и договорились увеличить совокупный объем добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

Наряду со странами ОПЕК и Казахстаном, в четвертой Министерской встрече приняли участие Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Габон, Египет, Конго, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Уганда, Чад, Эквадор и Южная Африка.

В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене.

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