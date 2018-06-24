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  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Киеве владелец ресторана расстрелял посетителей

CA-NEWS (CA) - В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял из пистолета трех мужчин, сообщают украинские «Вести».

По предварительной информации правоохранительных органов, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его в присутствии дочери, которая также работает в данном заведении.

В разгар спора владелец достал пистолет Макарова и начал стрелять. Один из мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями доставлены в больницу.

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