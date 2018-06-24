В ДТП в Астане погиб внук народного писателя Казахской ССР О.Сулейменова

CA-NEWS (KZ) - В дорожно-транспортном происшествии в Астане погиб внук казахского поэта, народного писателя Казахской ССР Олжаса Сулейменова Искандер.

По данным Департамента внутренних дел города, 22 июня столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл, в результате чего 26-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса РК. Назначены необходимые экспертизы, материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Авария зафиксирована системами камер видеонаблюдения.

В отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя машины проводятся следственные действия.