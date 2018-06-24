РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ДТП в Астане погиб внук народного писателя Казахской ССР О.Сулейменова

CA-NEWS (KZ) - В дорожно-транспортном происшествии в Астане погиб внук казахского поэта, народного писателя Казахской ССР Олжаса Сулейменова Искандер.

По данным Департамента внутренних дел города, 22 июня столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл, в результате чего 26-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса РК. Назначены необходимые экспертизы, материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Авария зафиксирована системами камер видеонаблюдения.

В отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя машины проводятся следственные действия.

print
  • В Туркменистане ввели налог для автовладельцев и отменили для владельцев собак
  • Бутылка воды лидирует в качестве шпаргалки выпускника на ЕНТ в Казахстане
  • В Бишкеке казахстанские ИТ-компании подписали меморандумы о сотрудничестве с «Кыргызтелекомом» и «Кыргыз почта»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×