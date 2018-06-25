В Казахстан из ОАЭ контрабандой завезли сигареты на $14,5 млн

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане выявлен контрабандный ввоз сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным пресс-службы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, на таможенном посту «Морпорт», расположенном в Актау, выявлен факт недостоверного декларирования большой партии сигарет марок «ROYAL», «ZEN», «TICKET», «M1», «FORMAN», ввезенных из ОАЭ на 9 железнодорожных контейнерах под видом сухих строительных материалов, стоимостью более 150,5 млн тенге ($443 тыс.).

Контрабандные сигареты на территории Казахстана предназначались для ТОО «К» и ИП «Т», которые в дальнейшем намеревались реализовать их на территории России.

Отмечается, что аналогичный факт выявлен и в Западно-Казахстанской области: на складах Уральска и в автотранспортных средствах на трассе Уральск–Саратов обнаружено и изъято 14,1 млн пачек сигарет стоимостью 4,8 млрд тенге ($14,12 млн), которые также контрабандным путем через таможенный пост «Морпорт» ввезены из Эмиратов.

По фактам экономической контрабанды в отношении граждан, причастных к совершению данного преступления, начато досудебное расследование.