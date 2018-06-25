«Простите меня, Ровшан-ака», - Уткин извинился за оскорбление арбитра Равшана Ирматова

CA-NEWS (UZ) - Российский комментатор Василий Уткин спустя три дня принес официальные извинения узбекистанскому рефери Равшану Ирматову, которого публично оскорбил в своем Твиттере во время матча Аргентина - Хорватия.

В выходные в своем Instagram Василий Уткин выложил фото Равшана Ирматова и написал пост, где просит прощение, если обидел не только судью ЧМ, но и весь Узбекистан.

"Узбекистан, давай мириться. Узбеки прекрасны, я никого не обижал по национальному признаку...Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака!", - пишет комментатор.

Равшан Ирматов пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, Василий Уткин в своем Твиттере оскорбил Равшан Ирматов во время матча Аргентина – Хорватия, который судил узбекистанский рефери. Назвав судью «ишачьим сыном», Уткин в течении нескольких дней получил тысячи гневных комментариев от подписчиков на своих страницах в соцсетях.