В Улан-Баторе прошла встреча председателя постоянного комитета Монголии и члена ЦИК России

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 25 июня председатель постоянного комитета по государственному устройству Данзагийн Лундээжанцан провел встречу с членом центральной избирательной комиссии Российской Федерации Сиябшахом Магомедовичем Шапиевым, сообщает Montsame.

На встрече также присутствовали председатель генеральной избирательной комиссии Монголии Ч.Содомцэрэн и старший советник ЦИК РФ В.Перевозчиков.

В рамках сотрудничества между центральными избирательными органами двух стран представители ЦИК России прибыли в Монголию для наблюдения за предстоящими повторными и дополнительными выборами хуралов гражданских представителей аймаков и сомонов.

В ходе встречи стороны обсудили и обменялись мнениями об особенностях и законах о выборах, а также затронули вопрос о правовых системах двух стран.

По итогам встречи Лундээжанцан отметил о важности обмене опытом и сотрудничестве между двумя центральными избирательными органами.