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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Таджикистана с поличным задержаны двое браконьеров

CA-NEWS (TJ) - На юге Таджикистана на берегу реки Кофарнихон двое жителей Кубодиёнского района Хатлонской области были задержаны сотрудниками милиции по подозрению в браконьерстве, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Предполагаемыми браконьерами оказались двое местных жителей – Х.Е.Х, 1997 г.р. и З.А.С, 1974 г.р.

В ходе обыска автомашины «ВАЗ-2106» принадлежащей гражданину А.З, милиционеры обнаружили электрическую удочку, резиновую лодку, специальную обувь и два мешка с рыбой.

В мешках сотрудники милиции насчитали более 530 штук различной разновидности рыбы. Ущерб, нанесенный браконьерами природе, оценен около 200 тыс. сом.

По данному факту проводится соответствующее расследование, отмечается в сообщении пресс-службы.

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