Лидеры стран ЕС не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса

CA-NEWS (CA) - К началу неформального саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе участники союза не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса, отмечает Bloomberg. Невозможность достичь общего для всех государств плана действий открыто признала канцлер Германии Ангела Меркель, после того как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах.

Миграционный кризис обсуждали на неформальной встрече лидеров 16 стран Евросоюза в Брюсселе в преддверии саммита ЕС 28-29 июня.

На фоне сложностей с выработкой общего для всех членов ЕС плана урегулирования кризиса Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала воскресную встречу совещательным заседанием и призвала найти общеевропейский подход к вопросу о нелегальной иммиграции: «Все отвечают за все. Где возможно, мы хотели бы найти общеевропейское решение проблемы. Где это невозможно, мы хотим, чтобы страны, готовые к сотрудничеству, вместе разработали план действий».

По словам Меркель, на саммите в конце июня полный консенсус в вопросе миграции на уровне всех стран Евросоюза достичь вряд ли удастся.

«Будут двухсторонние или трехсторонние соглашения, призванные помочь друг другу. Не всегда стоит ждать одобрения всех 28 членов Евросоюза, но необходимо руководствоваться тем, что важно той или иной стране», - сказала Меркель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил озабоченность Меркель масштабом кризиса. «Мы сейчас проходим через политический кризис. Давайте стремиться к эффективному решению, потому что мы являемся гарантами сплоченности наших стран и народов», - добавил он.

Волна беженцев из стран Африки и с Ближнего Востока, прокатившаяся по Европе в 2015-2016 годах, давно схлынула, но миграционный вопрос во многих странах Европы по-прежнему не решен.

Как сообщает Би-би-си, Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из Северной Африки, и во время последних всеобщих выборов правая партия «Лига Севера» пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов и депортировать нелегалов.

За последние несколько дней Италия отказалась принимать два судна, на борту которых находились спасенные в море мигранты.

Джузеппе Конте на встрече в воскресенье призвал страны Евросоюза совместно решать проблему миграции, а также наказывать те страны, которые отказываются принимать мигрантов и беженцев. Конте представил документ, предлагающий создать «центры защиты» мигрантов в других странах ЕС, с тем, чтобы помочь Италии, куда за последние четыре года прибыли более 600 тысяч иммигрантов.

«Все, кто оказываются в Италии, оказываются в Европе… Шенгенская зона оказалась под угрозой», - говорится в документе, в котором среди других мер предлагается реформа Дублинского соглашения.

В 2018 году 14,330 тысяч мигрантов прибыли в Италию, 11,763 в Грецию и 9,315 в Испанию.