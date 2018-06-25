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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе студент 4 курса на мотоцикле совершил смертельный наезд на стюардессу «Таджик Эйра»

CA-NEWS (TJ) - ДТП произошло вечером 23 июня на столичном проспекте Исмоили Сомони, в Душанбе. Виновником ДТП стал находившийся за рулем мотоцикла марки «Хонда» 22-летний житель Душанбе, студент 4 курса Таджикского национального университета Б.Х, сообщили «Азия-Плюс» в УГАИ МВД РТ.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее тело было доставлено в морг одной из столичных больниц. Мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован.

МВД Таджикистана сообщает, что личность погибшей женщины не установлена.

В выходные в соцсетях был распространен пост с фотографией погибшей девушки из морга, в котором звучала просьба опознать погибшую - о ее личности ничего не было известно.

«Азия-Плюс» выяснила, что сбитая девушка была стюардессой авиакомпании «Таджик Эйр». В компании подтвердили эту информацию. Погибшей оказалась 26-летняя Умеда Хасанова. Она пять лет проработала в национальной авиакомпании - с октября 2013 года.

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