В Монголии второй этап проекта «Защита биоразнообразия и адаптация к изменению климата» стартует с января 2019 года

CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрайн Цэрэнбат 22 июня встретился с главой отдела по Ближнему Востоку, Азии и Восточной Европе Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) Германии Клаудией Уорнинг, сообщает Montsame.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам «всеобъемлющего партнерства» между двумя странами и подписали специальный договор о начале второго этапа проекта «Защита биоразнообразия и адаптация к изменению климата».

«В рамках технического и финансового сотрудничества, предусмотренного в межправительственном соглашении между Монголией и Германией за последние 20 лет в секторе охраны окружающей среды нашей страны были реализованы многочисленные проекты. Мы благодарны германской стороне за осуществление этих проектов, которые дали хорошие результаты для сектора окружающей среды Монголии»,- отметил Цэрэнбат.

Первый этап проекта «Защита биоразнообразия и адаптация к изменению климата» был осуществлен в Центральном, Хангайском и Восточном регионах через Кредитный банк реконструкции Германии (KFW). Второй этап, финансируемый в размере 19,5 млн.евро, будет реализован в Западном и Гобийском районах и в местах особо охраняемых территорий, начиная с января 2019 года.

На встрече приняли участие представители министерства окружающей среды и туризма, федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) Германии, посольства ФРГ в Монголии.